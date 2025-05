Serie A36ma giornata | Empoli-Parma 2-1

22.40 Punti preziosi per l'Empoli che torna a vincere dopo 20 gare. Parma battuto 2-1 al 'Castellani' e balzo dal penultimo posto a quota 28. Per i ducali, salvezza matematica rinviata: 32 punti. Passano i padroni di casa su azione da corner: Henderson serve Fazzini che fulmina Suzuki (11'). Pellegrino sfiora il pareggio di testa,poi Parma in dieci al 31' per il secondo giallo a Valenti. Ripresa. Il pari ducale arriva dalla testa di Djuric e dal liscio di Bonny che inganna Vasquez (73'). L'Empoli ci crede e Anjorin trova il gol (86'). 🔗Leggi su Servizitelevideo.rai.it

