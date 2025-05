Serie A Lazio-Juventus 1-1 Bianconeri in dieci ripresi al 96’ Gol e highlights

Una Juventus coriacea, grintosa e ordinata cade sul più bello. All’Olimpico finisce 1-1 tra Lazio e Juventus, ma per i Bianconeri il pareggio ha il sapore della beffa: in vantaggio con Kolo Muani e in inferiorità numerica per oltre mezz’ora, vedono sfumare i tre punti in pieno recupero. Il gol di. 🔗Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Serie A, Lazio-Juventus 1-1. Bianconeri in dieci ripresi al 96’. Gol e highlights

Lazio-Juventus, le probabili formazioni; Serie A, Empoli-Parma 1-0 dopo i primi 45'. Lazio-Juventus 1-1: parità per la sfida Champions - Empoli-Parma 1-0 dopo i primi 45'; Lazio Juventus cronaca diretta; Lazio-Juventus la MOVIOLA: espulso Kalulu! Rigore tolto ai biancocelesti per fuorigioco.

Serie A, Lazio-Juventus 1-1: bianconeri beffati nel finale, l’ha ripresa Vecino - Gol pesante dell'uruguaiano che ha tolto alla squadra di Tudor due punti preziosi per la lotta al quarto posto Lazio-Juventus ... 🔗fcinter1908.it

Lazio-Juventus 1-1: Vecino gela i bianconeri all'ultimo minuto e pareggia il gol di Kolo Muani. Fatale il rosso di Kalulu al 60' - CALCIO, SERIE A - Matias Vecino strozza il tentativo di allungo della Juventus nella volata per il quarto posto e la qualificazione alla Champions League: un go ... 🔗eurosport.it