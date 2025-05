Serie A | Empoli-Parma 2-1

Empoli-Parma finisce 2-1. Gara che parte abbastanza bloccata tatticamente poi l'Empoli trova il guizzo dagli sviluppi di un angolo con una conclusione di Fazzini sotto la traversa che porta in vantaggio i suoi. Prima del break arriva il secondo giallo a Valenti che deve lasciare il campo. Nella ripresa, il Parma resiste e poi trova il guizzo vincente con Djuric che fa 1-1. A 5' dalla fine gran gol di Anjorin. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Serie A: Empoli-Parma 2-1

Serie A, Empoli-Parma 1-0 dopo i primi 45'. Lazio-Juventus 1-1: parità per la sfida Champions - Empoli-Parma 1-0 dopo i primi 45' Al Castellani i toscani concludono in vantaggio per una lunghezza il primo tempo della gara contro gli emiliani. All’11’ Empoli in vantaggio. Sugli sviluppi del calci ... 🔗msn.com

Serie A: Empoli-Parma 2-1 - Empoli-Parma finisce 2-1. Gara che parte abbastanza bloccata tatticamente poi l'Empoli trova il guizzo dagli sviluppi di un angolo con una conclusione di Fazzini sotto la traversa che porta in vantagg ... 🔗msn.com

Serie A: in campo Empoli-Parma 2-1 DIRETTA e FOTO - Al 73' Empoli-PARMA 1-1. Rete di Milan Djuric. Incredibile pareggio dei Ducali col colpo di testa di Djuric sugli sviluppi di un calcio di punizione. Occhio però al possibile fuorigioco attivo di ... 🔗ansa.it