Sequestro Altoforno ex Ilva | Possibili Conseguenze su Cassa Integrazione e Produzione

"Se il Sequestro dell'Altoforno prevederà anche l'inibizione all'uso dovremo necessariamente aspettarci un forte numero di lavoratori in CassaIntegrazione e una riduzione significativa della Produzione. Ma se il provvedimento inibirà anche la manutenzione degli impianti che deve essere effettuata nelle prossime ore, compromettendo per sempre il ripristino dell'Altoforno, potete immaginare quali possono essere le Conseguenze. E' chiaro che se qui si crea un'altra Bagnoli finirà come a Bagnoli". Lo ha detto a Taranto il ministro delle Imprese e Made in Italy Adolfo Urso, parlando del Sequestro dell'Altoforno1 dell'ex Ilva. 🔗Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sequestro Altoforno ex Ilva: Possibili Conseguenze su Cassa Integrazione e Produzione

"A causa dell?incidente avvenuto ieri mattina alle 11,30 sull?Afo1, l?impianto è stato posto sotto sequestro senza facoltà d?uso?.

Decreto di sequestro probatorio senza facoltà d'uso a seguito dello scoppio di un tubo nella giornata di ieri: l'azienda ha spiegato che c'è stata "un'emissione non controllata in atmosfera"

Un decreto di sequestro probatorio senza facoltà d'uso dell'Altoforno 1 dell'ex Ilva di Taranto, firmato dal pm Francesco Ciardo della procura ionica, è stato notificato all'azienda dopo l'incendio di ieri che ha generato una colonna di fumo nero visibile anche a chilometri. Evento, documentato da video diventati virali sui social, che ha creato apprensione tra cittadini e lavoratori. Non ci sono stati feriti e Acciaierie d'Italia ha spiegato che "si è verificata un'emissione non controllata in atmosfera, causata da un'anomalia improvvisa a un elemento del sistema di raffreddamento ...

Incidente all'altoforno 1 dell'ex Ilva, tre indagati - Ci sono tre indagati nell'ambito dell'inchiesta della procura di Taranto sull'incendio verificatosi la mattina del 7 maggio a una delle tubiere dell'altoforno 1 che ha portato al sequestro probatorio ...

Ex Ilva. Sequestro senza facoltà d'uso per l'altoforno 1 dopo l'incendio di ieri - Sotto sequestro probatorio senza facoltà d'uso. L'altoforno 1 è costretto a fermarsi. Il blocco è stato disposto dal pubblico ministero Francesco Ciardo a seguito del grosso incendio di ieri mattina.

Dopo l'incendio di ieri, disposto il sequestro dell'Altoforno 1 ex Ilva - Il provvedimento del pm non prevede la facoltà d'uso. Ormai l'unico altoforno in funzione nel siderurgico tarantino è il numero 4 ...