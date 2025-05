Scudetto il doppio verdetto può complicare la corsa del Napoli | cos’è successo

corsaScudetto sempre più nel vivo per Napoli e Inter: è arrivato in serata un verdettodoppio che può condizionare questo finale di stagione così ad alta tensione.Tre partite, le ultime, per coronare un sogno che, all’inizio della stagione ora in corso, sembrava quasi utopia. Il Napoli ha la possibilità di mettere le mani concretamente sullo Scudetto e la classifica parla chiaro: servono sette punti, almeno, nelle partite contro Genoa, Parma e Cagliari per gli uomini di Antonio Conte, che ha dettato quella che deve essere la strada da calpestare per arrivare a un traguardo che avrebbe dell’incredibile (clicca qui per leggere la conferenza stampa odierna del tecnico).In un testa a testa così prolungato e ricco di tensione, come quello tra il Napoli e l’Inter, ogni dettaglio può fare la differenza. 🔗Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Scudetto, il doppio verdetto può complicare la corsa del Napoli: cos’è successo

Potrebbe interessarti su Zazoom: The Couple, Ilary Blasi svela il verdetto del televoto stasera 4 maggio: sfide decisive e sorprese su Canale 5 - The Couple – Una vittoria per due torna stasera, domenica 4 maggio, in prima serata su Canale 5, con una nuova puntata del reality game condotto da Ilary Blasi, affiancata da Francesca Barra e Luca Tommassini.

Su altri siti se ne discute

Lotta Scudetto, Vieri: «L’Inter ha un piccolo vantaggio in classifica, ma il verdetto può cambiare all’ultimo…» - di RedazioneLotta Scudetto, Vieri: «L’Inter ha un piccolo vantaggio in classifica, ma il verdetto può cambiare sino all’ultimo…» Le parole di BoboIntervistato da Tuttosport, l’ex attaccante dell’Inter, Christian Vieri, ha parlato cosi del duello Scudetto:PAROLE- «L’Inter ha un piccolo vantaggio in classifica oltre a vantare la rosa migliore, con due giocatori per ogni ruolo. Un particolare non indifferente. 🔗Leggi su internews24.com

Con tutto il rispetto per gli scaramantici, ma può arrivare lo Scudetto bis - Corriere dello Sport – Con tutto il rispetto per gli scaramantici, ma può arrivare lo Scudetto bis L’edizione odierna del quotidiano, si è soffermata sulla … L'articolo Con tutto il rispetto per gli scaramantici, ma può arrivare lo Scudetto bis proviene da ForzAzzurri.net. 🔗Leggi su forzazzurri.net

Turci: «Inter, contro il Barcellona serve la stessa verve della gara d’andata! Lautaro? Ecco chi può sostituirlo, e sulla volata Scudetto…» – ESCLUSIVA - di Marco BlasiLa doppia sfida di Champions contro il Barcellona, la volata Scudetto e tanto altro. Ne abbiamo parlato con il giornalista e bordocampista di Dazn, Tommaso TurciIl doppio confronto di Champions League contro il Barcellona, la volata finale per lo Scudetto e tanto altro. Ne abbiamo parlato con Tommaso Turci, giornalista e bordocampista Dazn, intervistato in esclusiva dai nostri microfoni, quelli di InterNews24. 🔗Leggi su internews24.com

Potrebbe piacerti anche questo video: