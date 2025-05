Screening audiologico infantile a Città di Castello | nel 2024 esaminati 55 bambini 2 casi di ipoacusia bilaterale corretti con successo

Sono stati 55 i bambini sottoposti nel 2024 all’esame ABR (Auditory Brainstem Response) dal Servizio di Audiologia infantile dell’Ospedale di Città di Castello, all’interno del reparto di Otorinolaringoiatria diretto dalla dottoressa Nadia Alunni. L’esame, indicato per la diagnosi di ipoacusia neurosensoriale o trasmissiva nei piccoli che non possono collaborare con test tradizionali, rientra nel programma di Screeningaudiologico neonatale universale promosso dalla Regione Umbria.Secondo quanto riferito dalla dottoressa Lucia Calzolaro, dirigente medico del reparto, i dati dell’anno scorso risultano in linea con quelli delle annate precedenti. “Il nostro lavoro – spiega la Calzolaro – include anche l’informazione e il supporto alle famiglie, la proposta di prescrizione protesica e il collaudo delle protesi mediante audiometria comportamentale, che rappresenta lo standard diagnostico di riferimento per valutare anche le capacità cognitive e psicomotorie del bambino”. 🔗Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Screening audiologico infantile a Città di Castello: nel 2024 esaminati 55 bambini, 2 casi di ipoacusia bilaterale corretti con successo

