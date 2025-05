Sciopero Eav domenica 11 maggio | orari e fasce garantite per Circumvesuviana Cumana Circumflegrea

Scioperodomenicale per gli addetti di Eav. Nel mirino la gestione del personale. Previste fasce di garanzia per tutto il giorno. 🔗Fanpage.it

“Si comunica che per il giorno 11 maggio 2025 la Os Orsa ha proclamato un’azione di sciopero generale nazionale di 24 ore. Il servizio è garantito dalle 05.30 alle 8.30 e dalle 16.30 alle 19.30. Durante l’orario di sciopero l’effettuazione delle corse è subordinata al numero di lavoratori aderenti allo sciopero. Gli avvisi completi dove sono riportate le partenze garantite per ogni linea, sono consultabili al seguente link: https://www. 🔗ildenaro.it

Sciopero Eav domenica 11 maggio: orari e fasce garantite per Circumvesuviana, Cumana, Circumflegrea - Sciopero domenicale per gli addetti di Eav. Nel mirino la gestione del personale. Previste fasce di garanzia per tutto il giorno. 🔗fanpage.it

EAV, domenica 11 maggio sciopero dei treni di 24 ore - Si comunica che per il giorno 11 maggio 2025 la O.S. Or.S.A. ha proclamato un’azione di sciopero aziendale di 24h avente le ... 🔗internapoli.it

Sciopero di 24 ore per il personale viaggiante dei treni dell’EAV - “Domenica 11 maggio torneremo a scioperare .” A protestare contro la gestione del personale saranno tutti i lavoratori dell’EAV Ferrovia, per 24 ore, ad esclusione delle Fasce di Garanzia, dalle 5:30 ... 🔗msn.com