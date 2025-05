Schianto tremendo sulla strada muore proprio lui

C’era una luce morbida che accarezzava l’asfalto, nel tardo pomeriggio, lungo la strada che costeggia il mare. Una di quelle vie che sembrano fatte per pensare, per cercare qualcosa o qualcuno, anche senza sapere esattamente cosa. In lontananza, le onde si rompevano piano sulle rocce. Un uomo in sella a una moto percorreva quel tratto con naturalezza, come se appartenesse a quel paesaggio più di ogni altra cosa.Viveva da poco lì vicino, in una casa affacciata sulla collina. Le giornate erano lunghe, fatte di turni in cucina e di sogni ancora appesi al cielo della sua isola, che non aveva mai dimenticato. Ogni tanto, appena poteva, prendeva la moto e si lasciava alle spalle le stoviglie, le fiamme, la frenesia dei piatti da impiattare. Cercava il mare. Cercava silenzio.Il nome, la caduta, il silenzioGianluca Murru, 36 anni, originario di Domusnovas, è morto ieri a Mentone, in Costa Azzurra, dopo aver perso il controllo della sua Yamaha R1. 🔗Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Schianto tremendo sulla strada, muore proprio lui

