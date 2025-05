Schianto sulla Statale 342 a Bulciago | uomo soccorso d' urgenza

In breve da Zazoom:

Oggi, sabato 10 maggio, un grave incidente stradale ha scosso la statale 342 Briantea, nel comune di Bulciago. Intorno alle 14:30, due autoveicoli si sono scontrati, con il conducente di 62 anni che ha riportato conseguenze significative. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.

Schianto tra cinque veicoli sulla statale del Tonale. Un morto e un ferito grave - Ancora una vittima lungo la Strada Statale del Tonale e della Mendola, la principale via di comunicazione Camuna. Nell’incidente non ha avuto scampo Carlo Quetti, un sessantaduenne residente ad Artogne. La tragedia si è consumata ieri alle 8,45 circa, quando per strada c’erano molti veicoli. In quel momento piovigginava. Secondo la prima ricostruzione, a cura della Polizia stradale, i veicoli coinvolti nello scontro sono risultati tre auto e due furgoncini. 🔗Leggi su ilgiorno.it