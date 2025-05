Schianto in pieno centro quindicenne travolto alla rotonda | il silenzio dopo l’urlo

Era una sera qualunque, in un paese che conosce il ritmo lento delle piazze e il rumore dei motorini che attraversano le vie del centro. Le luci dei negozi ancora accese, qualche chiacchiera sui marciapiedi, un sabato che scorreva senza fretta. Poi, all’improvviso, qualcosa ha spezzato la calma. Un rumore secco, un urlo, e poi solo la corsa disperata verso l’ospedale. A Barrafranca, quel sabato, il tempo si è fermato.Un ragazzo di quindici anni, in sella al suo scooter, stava percorrendo una delle rotatorie principali del centro urbano. Una manciata di secondi, forse un errore, forse una distrazione. Poi l’impatto, violento e definitivo. Il corpo del giovane è stato scaraventato lontano dal mezzo, sotto gli occhi attoniti di chi si trovava lì per caso, testimone di una tragedia che non avrebbe mai voluto raccontare. 🔗Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Schianto in pieno centro, quindicenne travolto alla rotonda: il silenzio dopo l’urlo

