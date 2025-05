Scheinbaum | Messico ha fatto causa a Google per Golfo d' America

Città del Messico, 9 mag. (askanews) - Il Messico ha fattocausa a Google per aver cambiato il nome del Golfo del Messico in "Golfo d'America" per gli utenti di Google Maps negli Stati Uniti, ha dichiarato la presidente Claudia Sheinbaum. "La causa è già stata intentata", ha dichiarato Sheinbaum nella sua conferenza stampa mattutina, senza precisare dove e quando è stata presentata. "È già stata intentata una causa (contro Google). C'è già stata una prima risoluzione e stiamo aspettando". "Quello che stiamo dicendo è che Google dovrebbe mettere Golfo d'America, dove si trova Golfo d'America, che è la parte che corrisponde al territorio degli Stati Uniti, e mettere Golfo del Messico nella parte territoriale che corrisponde a Messico e Cuba". 🔗Quotidiano.net © Quotidiano.net - Scheinbaum: Messico ha fatto causa a Google per "Golfo d'America"

