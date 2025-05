Scarafaggi sporcizia e alimenti non tracciati in un panificio di via Umberto | sanzioni per 14 mila euro

Scarafaggi tra gli scaffali e a ridosso dei contenitori della farina, sporcizia ovunque, alimenti non tracciati e gravi criticità di sicurezza. È quanto emerso durante un controllo coordinato dalla polizia in un panificio di via Umberto, in pieno centro storico, di cui le forze dell'ordine non. 🔗Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Scarafaggi, sporcizia e alimenti non tracciati in un panificio di via Umberto: sanzioni per 14 mila euro

