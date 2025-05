Sara Bonifacio fuori dalla nazionale | Ho bisogno di prendermi del tempo sotto indicazione medica

SaraBonifacio non darà parte del gruppo della nazionale. La notizia ufficiale è di alcuni giorni fa quando nella lista delle atlete il nome della giocatrice della Igor Volley non c'era e per scelta dell'atleta stessa.Le motivazioni"Ho aspettato qualche giorno, ma credo sia doveroso nei. 🔗Novaratoday.it © Novaratoday.it - Sara Bonifacio fuori dalla nazionale: "Ho bisogno di prendermi del tempo, sotto indicazione medica"

Sara Bonifacio fuori dalla nazionale: Ho bisogno di prendermi del tempo, sotto indicazione medica; Pallavoliste rifiutano Nazionale, la replica di Elena Pietrini a Velasco: «Una scelta sofferta»; Italvolley, chi ha rifiutato la Nazionale: motivi, scenari e retroscena; Volley, 4 azzurre rifiutano la convocazione in Nation League. Velasco: "Chi rinuncia ora è fuori".

Pallavoliste rifiutano Nazionale, la replica di Elena Pietrini a Velasco: «Una scelta sofferta» - In casa ItalVolley tiene ancora banco la notizia delle pallavoliste che hanno rifiutato la Nazionale. Julio Velasco, dopo la sconfitta in amichevole contro la Germania, non vuole tornare ... 🔗msn.com

Pietrini e Bonifacio replicano a Velasco: "Forza Italia, ma prima la salute". Dall'oro olimpico ai veleni - Volley, dall'oro olimpico ai veleni. Pietrini e Bonifacio replicano a Velasco dopo il no alla Nazionale: Forza Italia, ma prima la salute. E il Ct s'arrabbia. 🔗sport.virgilio.it

Pietrini e Bonifacio a Velasco: «No alla Nazionale sofferto, ma priorità alla salute». Il silenzio di Lubian, l'addio di Chirichella - Se Cristina Chirichella già dopo la conquista dello scudetto aveva reso noto di avere chiuso con la Nazionale, oggi Elena Pietrini e Sara Bonifacio rispondono alle accuse del c.t. Julio Velasco, che a ... 🔗msn.com