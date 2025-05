San Giovanni d' Avila | Il Patrono degli Educatori Celebrato il 10 Maggio

Chi era San Giovanni d'Avila?Giovanni d'Avila nacque in una famiglia benestante e ricevette un'educazione eccellente, che gli permise di intraprendere gli studi di teologia all'Università di Alcalá. Ordinato sacerdote nel 1526, iniziò il suo ministero in Andalusia, dove si dedicò alla predicazione e alla fondazione di collegi per la formazione dei giovani. La sua eloquenza e il suo carisma lo resero un predicatore molto richiesto, e le sue omelie attiravano folle numerose. Giovanni d'Avila è conosciuto anche per la sua corrispondenza epistolare con altri santi del suo tempo, tra cui Teresa d'Avila e Ignazio di Loyola, con i quali condivideva l'ideale di una riforma profonda della Chiesa.Perché è diventato santo?Giovanni d'Avila fu canonizzato da Papa Paolo VI nel 1970, in riconoscimento del suo straordinario contributo alla Chiesa e alla società. 🔗Quotidiano.net © Quotidiano.net - San Giovanni d'Avila: Il Patrono degli Educatori Celebrato il 10 Maggio

Se ne parla anche su altri siti

Consultorio di Villa San Giovanni, ripartono tutti i servizi: l'annuncio del Comune - "Con grande gioia e orgoglio comunichiamo alla città e a tutti gli utenti che, come preannunciato il 21 marzo da questa Amministrazione, il consultorio familiare ritornerà nei locali di via Belluccio ufficialmente a partire da domani".

Pedone investito a San Giovanni Valdarno: intervento del 118 - Nel pomeriggio di oggi, alle ore 16:26, il servizio di emergenza sanitaria 118 della ASL TSE è stato attivato per un incidente avvenuto in via F. Cervi, dove un pedone è stato investito da un’auto.

Omag Mt San Giovanni cerca casa: Cesena e Pesaro in lizza per il campionato A1 2025/2026 - Cercasi palazzetto. La Omag Mt San Giovanni è ancora alla ricerca di una casa dove disputare le partite casalinghe nel prossimo campionato di serie A1 2025/2026.

Napoli - Celebrato il Giubileo degli Universitari (18.05.16)

Video Napoli - Celebrato il Giubileo degli Universitari (18.05.16) Video Napoli - Celebrato il Giubileo degli Universitari (18.05.16)

Cosa riportano altre fonti

Almanach de samedi 10 mai saint Antonin; Quello che ha vissuto San Giovanni d'Avila non è molto diverso da quello che troviamo oggi.; 14 dicembre: San Giovanni della Croce, Dottore della Chiesa; San Giovanni, torna la festa di Santa Teresa d’Avila. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

San Giovanni d'Avila: Il Patrono degli Educatori Celebrato il 10 Maggio - Giovanni d'Avila nacque in una famiglia benestante e ricevette un'educazione eccellente, che gli permise di intraprendere gli studi di teologia all'Università di Alcalá. Ordinato sacerdote nel 1526, i ... 🔗quotidiano.net

San Giovanni. In 4.000 per la festa del Vaisakhi - Domenica scorsa è stata celebrata una delle festività più importanti per la comunità Sikh, organizzata dai cittadini sangiovannesi di origine indiana. Arezzo, 29 aprile 2025 – Più di 4.000 ... 🔗lanazione.it

San Giovanni Battista de La Salle, 7 aprile 2024/ Oggi si ricorda il Patrono degli insegnanti - San Giovanni Battista de La Salle nasce il 30 aprile 1651 nella città francese di Reims, figlio di una storica famiglia nobiliare di giuristi. Primo di dieci figli, suo padre aveva già tracciato ... 🔗ilsussidiario.net