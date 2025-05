Sampdoria-Salernitana 1-0 Evani | Tifosi da Champions i conti li faremo alla fine

La Sampdoria vince 1-0 contro la Salernitana e rimane in corsa per la salvezza. Tutto aperto in vista di un'ultima giornata che, vista la classifica, si preannuncia incandescente. I blucerchiati hanno superato i granata in classifica e si sono portati a quota 40 agganciando Brescia e Frosinone, a. 🔗Genovatoday.it © Genovatoday.it - Sampdoria-Salernitana 1-0, Evani: "Tifosi da Champions, i conti li faremo alla fine"

Approfondimenti da altre fonti

Yildiz Juve, i bianconeri hanno le idee chiare sul futuro del numero 10 turco: l’annuncio di Balzarini gasa i tifosi! - di Redazione JuventusNews24Yildiz Juve, Balzarini ha fatto il punto sul futuro del turco: i bianconeri definiscono il piano per lui!Gianni Balzarini ha parlato del calciomercato Juventus in uscita in proiezione della sessione estiva di ...

Yildiz esulta: il numero 10 bianconero festeggia così gol e vittoria. Il suo messaggio social dopo Juve Lecce scatena i tifosi – FOTO - di Redazione JuventusNews24Yildiz esulta: festeggia così gol e vittoria col Lecce. Il messaggio social del numero 10 bianconero – FOTOSui propri canali social, anche Kenan Yildiz festeggia i tre punti pesanti conquistati della Juventus di Tudor ...

Scontri dopo il derby Grosseto-Livorno: daspo a 10 tifosi - Grosseto, 1 maggio 2025 - Il questore della provincia di Grosseto ha emesso un provvedimento di divieto di accesso a manifestazioni sportive (daspo) nei confronti di 9 tifosi del Grosseto ed uno del Livorno.

INTER: NASCE L'AZIONARIATO POPOLARE LANCIATO DA INTERSPAC PRESIEDUTA DA CARLO COTTARELLI.

Video INTER: NASCE L'AZIONARIATO POPOLARE LANCIATO DA INTERSPAC PRESIEDUTA DA CARLO COTTARELLI. Video INTER: NASCE L'AZIONARIATO POPOLARE LANCIATO DA INTERSPAC PRESIEDUTA DA CARLO COTTARELLI.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Sampdoria-Salernitana 1-0, Evani: Tifosi da Champions, i conti li faremo alla fine; Sampdoria-Salernitana, spareggio per la salvezza: i blucerchiati non possono sbagliare, conta solo la vittoria; Sampdoria-Salernitana, il giorno della verità con 30mila spettatori: le probabili formazioni; Il Secolo XIX - Sampdoria-Salernitana, anatomia di un match vitale. 🔗Cosa riportano altre fonti

Sampdoria-Salernitana 1-0, Evani: "Tifosi da Champions, i conti li faremo alla fine" - La Sampdoria vince 1-0 contro la Salernitana e rimane in corsa per la salvezza. Tutto aperto in vista di un'ultima giornata che, vista la classifica, si preannuncia incandescente. I blucerchiati hanno ... 🔗genovatoday.it

Sampdoria-Salernitana, oltre 30.000 biglietti venduti per la sfida del Ferraris! Marassi sarà gremito, il post social della società – VIDEO - Sampdoria-Salernitana, saranno oltre 30.000 i tifosi presenti per la delicata sfida salvezza: il post social del club blucerchiato Sarà Sampdoria-Salernitana il prossimo impegno di Serie B dei blucerc ... 🔗sampnews24.com

Sampdoria-Salernitana, probabili formazioni: le scelte di Evani per una gara da dentro o fuori - Blucerchiati all'ultima chiamata per la salvezza, servono tre punti contro una diretta concorrente. Stadio Luigi Ferraris verso il tutto esaurito, aperta anche la gabbia Sud ... 🔗genovatoday.it