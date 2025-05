salinadocfest 2025 dal 15 al 20 luglio a salina – ospite oliver stone

Salina DocFest 2025 Per la XIX edizione il festival del documentario narrativo si sposta in piena estateDal 15 al 20 luglio a Salina , con il tema “Nuove Parole Nuove Immagini” e un progetto di internazionalizzazione che vede, tra i primi ospiti, Oliver Stone Speciale anteprima a Messina il 7 e 8 giugno: tra i protagonisti Elio Germano, recente vincitore del David di DonatelloIl Salina DocFest 2025 cambia pelle, anticipando le sue date e approdando nel mese più bello dell’estate: dal 15 al 20 luglio l’Isola di Salina , nelle Eolie, tornerà a essere palcoscenico di cinema, dialoghi, incontri e visioni. Un vero e proprio salto temporale e strategico per la 19esima edizione del festival, che lascia il mese di settembre per aprirsi a un pubblico più ampio, giovane e internazionale, con l’obiettivo di favorire una maggiore partecipazione e di incentivare l’approdo turistico sull’isola in un periodo della stagione estiva che ancora non vive di grandi afflussi. 🔗 Romadailynews.it

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio sulla A1 milano-napoli segnalato un incidente tra Guidonia Montecelio e il nodo con la A24 Roma Teramo in direzione Napoli raccomandiamo prudenza ci spostiamo sulla carreggiata interna del raccordo anulare Dove è sempre per incidente Ci sono code tra le uscite Boccea e Casal del Marmo code anche in esterna qui per un altro incidente da poco mosso a partire dall'uscita per la Pontina fino al bivio per la Tuscolana un altro incidente rallenta il traffico sul tratto Urbano della A24 tra ... 🔗romadailynews.it