Ruspa al campo nomadi il pm | Condannate Lodi voleva solo fare show

Ferrara, 10 maggio 2025 – Una demolizione organizzata “senza coinvolgere i dirigenti del Comune” e “senza procedure di evidenza pubblica”, al solo scopo di “realizzare uno show plateale. Il ‘Ruspashow’ ”.Al termine di quasi un’ora di requisitoria e un attimo prima di chiedere due condanne, con queste frasi il pubblico ministero Ciro Alberto Savino ha descritto la demolizione delle casette del camponomadi di via delle Bonifiche, eseguita nell’ottobre 2019 al termine dello sgombero dell’area e che vide l’ex vicesindaco Nicola Lodi salire su un mezzo per dare il via alle operazioni.Un episodio che è finito al centro di un processo per i reati di usurpazione di funzione pubblica, violazione delle norme di sicurezza sui cantieri e gestione di rifiuti non autorizzata, imputati lo stesso Lodi e l’imprenditore Marco Sortini (difesi dagli avvocati Carlo Bergamasco e Maria Spina). 🔗Ilrestodelcarlino.it

