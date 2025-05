Rubati cellulari al Lido delle Monache caos tra ragazzini | fermato e rilasciato 13enne

Accuse e spintoni oggi nel LidodelleMonache, dove diversi giovanissimi sono stati deRubati di cellulari e portafogli. È intervenuta la Polizia di Stato. 🔗Leggi su Fanpage.it

Potrebbe interessarti su Zazoom: Come funziona il Conclave per l'elezione del nuovo Papa? niente cellulari, clausura totale e massima segretezza - Nel Conclave per eleggere il nuovo Papa, i cardinali con diritto di voto (133 su 135, in attesa di chiarimenti su Becciu) devono osservare una clausura assoluta, come stabilito dalla Costituzione Apostolica Universi Dominici Gregis.

Ne parlano su altre fonti

Napoli, Lido delle Monache invaso dai rifiuti dopo l’assalto dei bagnanti: il video della distesa di spazzatura - Lido delle Monache ricoperto di rifiuti. Così si presenta la spiaggia pubblica di Napoli, vicina a Posillipo, meta dei bagnanti nel giorno festivo del primo maggio. Il video è stato diffuso dal deputato di Avs, Francesco Emilio Borrelli, che ha parlato di “passaggio degli Unni” (attirandosi qualche critica per l’utilizzo dell’espressione poco lusinghiera).L'articolo Napoli, Lido delle Monache invaso dai rifiuti dopo l’assalto dei bagnanti: il video della distesa di spazzatura proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗Leggi su ilfattoquotidiano.it

Milano, sorpresi a giocare alla sala slot: nello zaino 22 cellulari e 2 notebook rubati, 22mila euro di refurtiva - Milano, 8 marzo 2025 – La Polizia ha arrestato due marocchini di 45 e 36 anni per ricettazione e ha sequestrato 22 telefoni cellulari e 2 notebook, tutti proventi di furto, per un valore complessivo di circa 22mila euro. Gli agenti del commissariato Centro, ieri pomeriggio, sono intervenuti in viale Marche presso una sala gioco in quanto, poco prima, un ragazzo colombiano di 19 anni si era presentato presso gli ufficio di piazza San Sepolcro per denunciare il furto del suo cellulare. 🔗Leggi su ilgiorno.it

Firenze: 39 furti in un anno, arrestato ladro seriale. Rubati portafogli e cellulari anche al Viola Park - La Procura di Firenze ha chiesto la custodia cautelare in carcere per un 23enne fiorentino che avrebbe messo a segno ben 39 furti in un anno tra Firenze e Bagno a RipoliL'articolo Firenze: 39 furti in un anno, arrestato ladro seriale. Rubati portafogli e cellulari anche al Viola Park proviene da Firenze Post. 🔗Leggi su .com

Approfondimenti da altre fonti

Rubati cellulari al Lido delle Monache, caos tra ragazzini: fermato e rilasciato 13enne; Napoli, rubati 7 cellulari e due portafogli al Lido delle Monache: tafferugli tra ragazzi; Napoli, rubati 7 cellulari e due portafogli al Lido delle Monache: tafferugli tra ragazzi; Riapre la funicolare centrale: ripartite le corse. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Rubati cellulari al Lido delle Monache, caos tra ragazzini: fermato e rilasciato 13enne - Telefoni cellulari e dei portafogli sono stati rubati tra i bagnanti che anche oggi, 10 maggio, affollavano il Lido delle Monache, a Posillipo; sarebbero stati individuati dei giovanissimi, ma della ... 🔗fanpage.it

Napoli, rubati 7 cellulari e due portafogli al Lido delle Monache: tafferugli tra ragazzi - Tafferugli tra ragazzini per il furto di sette cellulari e due portafogli al Lido delle Monache a Posillipo. Secondo quanto rende noto il deputato Avs,Francesco Emilio Borrelli, che ha ricevuto ... 🔗napoli.repubblica.it

"Napoli, caos al Lido delle Monache: rubati 7 cellulari e 2 portafogli", il commento di Borrelli - E’ scoppiato il putiferio al Lido delle Monache a Posillipo (Napoli) dopo il furto di ben sette cellulari e due portafogli, che hanno portato a tafferugli tra ragazzini rendendo necessario l’intervent ... 🔗msn.com