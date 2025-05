Rsa caro rette | cresciute del 15% in 4 anni Per l’Alzheimer serve un’azione comune

IL CASO. Il costo massimo da 66,98 a 77,09 euro giornalieri. La Cisl: «Gli aumenti maggiori della Lombardia». I sindacati: «Demenza, necessario un intervento normativo». 🔗Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Rsa, caro rette: cresciute del 15% in 4 anni. Per l’Alzheimer «serve un’azione comune»

Costi alle stelle, carenza di posti letto a contratto, liste d’attesa lunghissime, disparità fra territori, bisogni emergenti che attendono risposte: oggi, in Lombardia, e in misura altissima a Bergamo,riuscire ad accedere ad una Rsa (Residenza sanitaria assistenziale) è un problema, anche perché la domanda è esplosa. E a pagarne le conseguenze sono le famiglie.La Fnp Lombardia, il sindacato dei pensionati della Cisl, redige annualmente un report ricco di dati, che traccia un quadro puntuale della situazione, evidenziando le luci e le ombre di un sistema che avrebbe bisogno di interventi ... 🔗bergamonews.it

LA MISURA. Emendamento in Senato cancella il contributo del 50% per la parte di assistenza ai non autosufficienti. La Cisl: «Si vuol scaricare tutto sugli utenti». Le Case di riposo: «Si creano problemi nel rapporto con le famiglie». 🔗ecodibergamo.it

"Da un lato si proclama a gran voce l’introduzione del salario minimo cesenate, una misura tanto simbolica quanto, nei fatti, inapplicabile senza una legge nazionale. Dall’altro, la stessa amministrazione che sbandiera equità e diritti, affonda il colpo proprio su quelle famiglie che quel salario dovrebbero veder tutelato". Ad accusare di ipocrisia l’amministrazione comunale è il capogruppo di FdI Marco Casali (nella foto). 🔗ilrestodelcarlino.it

