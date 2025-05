Royal Navy | nuovo scandalo l’ammiraglio Sir Ben Key si dimette per scandalo sessuale

Nuove, gravi ombre si stagliano sulla ginnastica ritmica italiana. Dopo gli ultimi sviluppi riguardanti Emanuela Maccarani, l’allenatrice delle Farfalle licenziata mercoledì da Andrea Facci, presidente della Federginnastica, altri dettagli stanno venendo a galla. Il Tribunale di Monza ha richiesto per Maccarani l’imputazione coatta per maltrattamenti. Tra gli atti del processo sono presenti anche delle intercettazioni che accusano in modo diretto Julieta Cantaluppi, ex allenatrice della Società Ginnastica Fabriano e, a più riprese, tecnica della Nazionale juniores. 🔗metropolitanmagazine.it