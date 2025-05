Rotatoria intitolata a Bice Neppi scienziata ferrarese vittima delle leggi razziali

Nella mattina di sabato 10, l'Istituto Copernico-Carpeggiani di Ferrara ha voluto celebrare la Giornata dell'Europa intitolando la Rotatoria tra via Pontegradella e via Caretti alla scienziataferrareseBiceNeppi, nata nel 1880 e morta nel 1968. La ricercatrice in ambito chimico, appartenente a. 🔗Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Rotatoria intitolata a Bice Neppi, scienziata ferrarese vittima delle leggi razziali

