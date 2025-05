Rossi CT Ungheria | Lo scudetto può solo perderlo il Napoli

Marco Rossi, CT dell’Ungheria, parla della lotta scudetto tra Inter e Napoli, dando le maggiori percentuali di successo agli azzurri. Le sue parole a Radio Kiss Kiss.PERCENTUALI – Il CT dell’Ungheria Marco Rossi parla della lotta per il titolo: «Corsa scudetto? Alla fine della stagione molti calciatori arrivano con le energie ridotte. Ragionando in termini numeri e pratici, per il calcolo delle probabilità, vedo per l’Inter la possibilità di vincere la Champions al 50% e per la squadra partenopea la possibilità di vincere lo scudetto con più del 50% delle percentuali. Il Napoli convoglierà le energie sulle pRossime tre partite e conoscendo Conte sono sicuro che l’approccio alle pRossime gare sarà perfetto. Lo scudetto può soloperderlo il Napoli».Inter-News - Inter News, ultime notizie InterNews e calciomercato Inter, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle, interviste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (Rossi (CT Ungheria): «Lo scudetto può soloperderlo il Napoli»)© Inter-News. 🔗Inter-news.it © Inter-news.it - Rossi (CT Ungheria): «Lo scudetto può solo perderlo il Napoli»

Ne parlano su altre fonti

Un’Italia nerazzurra. Il ct si gode il big match. La sfida scudetto diventa vetrina per Coverciano - Ci sarà tanto azzurro in campo nella sfida tra nerazzurri, bergamaschi e milanesi, in programma domani sera alle 20.45 al Gewiss Stadium, ultimo match prima della prima sosta del 2025 per le nazionali.

Rossi: “Napoli da scudetto” - Le parole dell’ex allenatore di Fiorentina e Atalanta mettono in dubbio le ambizioni dei bianconeri, mentre promuovono il lavoro di Conte al Napoli. Analisi della corsa scudetto e delle sfide cruciali.

Delio Rossi cerchia in rosso la favorita per lo Scudetto: «Lo dissi già in tempi non sospetti. Lui è il miglior allenatore in questo» - di Redazione JuventusNews24Delio Rossi, nell’intervista esclusiva a Juventusnews24, si è espresso così a proposito della squadra favorita per lo Scudetto.

Napoli, Inler: Scudetto? Obiettivo difficile, eppure...

Video Napoli, Inler: Scudetto? Obiettivo difficile, eppure... Video Napoli, Inler: Scudetto? Obiettivo difficile, eppure...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Ungheria, Rossi: “Chi critica Conte ha tempo da perdere. Il tifoso del Napoli deve apprezzare anche De Laurentiis”; Rossi, ct Ungheria: Dopo ieri, le sorti del campionato sembrano incanalate...; Il CT dell'Ungheria: Conte si è innervosito per due motivi. Scudetto verso Napoli; Euro 2024, Marco Rossi ct dell'Ungheria: «Vinco anche per Pozzuoli». 🔗Ne parlano su altre fonti

Ungheria, il Ct: "Inter-Champions, Scudetto-Napoli: pronostici e probabilità" - 'Lo scudetto può solo perderlo la squadra di Conte', ha dichiarato il Ct della nazionale ungherese ai microfoni di Radio Kiss Kiss. 🔗areanapoli.it

Rossi: “Conte è un allenatore con una storia che parla per lui” - Marco Rossi, ct dell'Ungheria, è intervenuto a Radio Goal in diretta su Kiss Kiss Napoli, ecco le sue parole:“Il mio rinnovo fino al 2030? Provo un grande orgoglio ed una grande soddisfazione, sono gr ... 🔗msn.com

Rossi (CT Ungheria): “Scudetto? Napoli ha più del 50% di vincerlo ma l’Inter…” - "Chi discute Conte è perché ha tempo da perdere o gli piace dire castronerie", ha detto il CT dell'Ungheria Marco Rossi ... 🔗fcinter1908.it