Romea il sottosegretario Ferrante | Sono state stanziate risorse per lavori di manutenzione

La sede della Camera di commercio ha ospitato, venerdì 9, un incontro promosso e organizzato da Forza Italia Ferrara per discutere delle prospettive infrastrutturali e logistiche per lo sviluppo del territorio e l'attuazione della Zona logistica semplificata. All’incontro ha partecipato anche il. 🔗Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Romea, il sottosegretario Ferrante: "Sono state stanziate risorse per lavori di manutenzione"

Potrebbe interessarti su Zazoom: Isola dei Famosi 2025: ecco chi sono i primi naufraghi nominati nella puntata d'esordio - La prima puntata della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, andata in onda mercoledì 7 maggio 2025, ha registrato un ottimo esordio su Canale 5: 2.039.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Romea, il sottosegretario Ferrante: "Sono state stanziate risorse per lavori di manutenzione" - La sede della Camera di commercio ha ospitato, venerdì 9, un incontro promosso e organizzato da Forza Italia Ferrara per discutere delle prospettive infrastrutturali e logistiche per lo sviluppo del territorio e l'attuazione della Zona logistica semplificata. All’incontro ha partecipato anche il... 🔗Leggi su ferraratoday.it

Incidente sulla Romea, morti 3 ferraresi: chi sono le vittime - Un incidente terribile è avvenuto martedì pomeriggio, intorno alle 15, lungo la strada Romea, all’altezza della frazione di Rosara di Codevigo, in provincia di Padova. Il bilancio è drammatico: tre persone hanno perso la vita in un violento scontro tra un camion e una Renault Scenic. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente ha coinvolto un camion carico di legnami, condotto da un uomo di 54 anni residente a Giavera del Montello, in provincia di Treviso, e un’auto con tre occupanti provenienti dalla provincia di Ferrara. 🔗Leggi su thesocialpost.it

L’editore de L’Amica Geniale Sandro Ferri: “Elena Ferrante? Non vorrà mai comparire. Sono nato ricco, poi anni duri” - È il 1979 l’anno in cui nasce “E/o”, la casa editrice de L’amica geniale di Elena Ferrante. Due anni prima, nel cuore degli anni di Piombo, in un pomeriggio tra lacrimogeni e sanpietrini, urla e spari, viene uccisa Giorgiana Masi, una studentessa di 19 anni. Sandro Ferri in quel periodo studia l’economia socialista e le vicende operaie sovietiche. La sua futura compagna di vita e di lavoro Sandra Ozzola, torinese di origine, è appassionata di letteratura russa. 🔗Leggi su tpi.it

Potrebbe piacerti anche questo video:

Video Cnpr forum, investiti nei trasporti 124 miliardi di euro Video Cnpr forum, investiti nei trasporti 124 miliardi di euro

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Romea, il sottosegretario Ferrante: Sono state stanziate risorse per lavori di manutenzione; Il nodo infrastrutture. A13, Romea e ‘Super’, il punto sui progetti : Nuovi stanziamenti; Ecco Supertranspolesana e Nuova Romea; Infrastrutture, il Ministero: La Romea è una priorità strategica per il Paese. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Il nodo infrastrutture. A13, Romea e ‘Super’, il punto sui progetti : "Nuovi stanziamenti" - Il sottosegretario Tullio Ferrante ospite ieri all’evento di Forza Italia "Con il contratto Mit–Anas novità importanti per i collegamenti del Paese". 🔗msn.com

Il sottosegretario Ferrante a Monte Grimano Terme, il sindaco Rossi tra danni del sisma e l'alluvione 2023: spiegati i recuperi, presentato il ponte Cà Secco e il progetto ... - MONTE GRIMANO TERME - Il Sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti, Tullio Ferrante, ha fatto visita ... il recupero e i tempi Durante il sopralluogo, sono stati mostrati i danni ... 🔗msn.com

Aree alluvionate, in visita il sottosegretario Ferrante - Il sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti, onorevole Tullio Ferrante, è arrivato venerdì a Monte Grimano Terme per una visita istituzionale e un sopralluogo nei luoghi e nelle ... 🔗ilrestodelcarlino.it