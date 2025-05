Roma estorsioni e minacce al ‘re del tiramisù’ Pompi | arrestato il cognato

(Adnkronos) – estorsioni, minacce e continue vessazioni al 're del tiramisù' Romano Roberto Pompi. Per questo oggi, sabato 10 maggio, è stato arrestato il cognato 41enne dell'imprenditore. "Come ti prendo, ti taglio la testa col coltello del pane". E ancora: "Se mi muovo io, ti segno a vita", "E' vero che mi faccio la galera, ma . 🔗Periodicodaily.com

Estorsione a Roberto Pompi, il re del tiramisù a Roma. Arrestato il cognato licenziato: «Paga o ti ammazzo»; Roma, estorsioni e minacce al 're del tiramisù' Pompi: arrestato il cognato; Pompi, minacce a re del tiramisù. Il cognato: «Ti do 30 coltellate in faccia». Arrestato per a Roma estorsione; Ti sfregio a vita: il re dei tiramisù Pompi vittima del cognato che gli estorce denaro per oltre 100mila euro. 🔗Se ne parla anche su altri siti