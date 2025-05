Roma auto travolge i tavoli di un ristorante | strage sfiorata e panico in strada

La notte di panico al quartiere TriesteSabato sera, quartiere Trieste, Roma. La cena all’aperto in un noto ristorante del centro si è trasformata in un incubo. Erano da poco passate le 22:00 di sabato 10 maggio quando una utilitaria è piombata sui tavoli esterni del ristorante “La Mora”, affollati come sempre nel fine settimana. Alla guida una donna di 86 anni, apparsa confusa e in stato di shock subito dopo l’impatto.‘Un miracolo che siamo vivi’Tra le scene di caos e urla, a testimoniare l’accaduto è una giovane madre incinta all’ottavo mese, in lacrime, ancora scossa: «Siamo vivi per miracolo». Seduta con il marito e il loro bimbo piccolo, era a pochi centimetri dai tavoli colpiti dalla vettura. Il marciapiede rialzato avrebbe potuto attutire parte della velocità, evitando una tragedia ancora più grande. 🔗Leggi su Notizieaudaci.it

