Roma 86enne travolge in auto tavoli di un ristorante | sfiorata strage al quartiere Trieste

(Adnkronos) – stragesfiorata stasera al quartiereTrieste di Roma, dove verso le 22 una donna di 86 anni ha travolto con la sua utilitaria i tavoli all’aperto del noto ristorante La Mora, a quell’ora di sabato particolarmente affollati. Almeno cinque persone sarebbero rimaste ferite ma – a quanto apprende l’Adnkronos – nessuno sarebbe in . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

Roma, 86enne travolge con la macchina i tavoli di un ristorante: 5 feriti. «Siamo vivi per miracolo» - Tragedia sfiorata a Roma, nel quartiere Trieste. Verso le 22 una signora di 86 anni ha travolto con la sua utilitaria i tavoli all?aperto del noto ristorante La Mora, a quell?ora di... 🔗Leggi su ilmessaggero.it

