Roma 86enne travolge con la macchina i tavoli di un ristorante | 5 feriti Siamo vivi per miracolo

Tragedia sfiorata a Roma, nel quartiere Trieste. Verso le 22 una signora di 86 anni ha travolto con la sua utilitaria i tavoli all?aperto del noto ristorante La Mora, a quell?ora di. 🔗Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Roma, 86enne travolge con la macchina i tavoli di un ristorante: 5 feriti. «Siamo vivi per miracolo»

Potrebbe interessarti su Zazoom: Roma - 86enne travolge in auto tavoli ristorante: sfiorata strage al quartiere Trieste - Strage sfiorata stasera al quartiere Trieste di Roma, dove verso le 22 una donna di 86 anni ha travolto con la sua utilitaria i tavoli all’aperto del noto ristorante La Mora, a quell’ora di sabato particolarmente affollati.

