rocca priora festeggia il suo fiore primaverile sabato 10 e domenica 11 maggio 86^ edizione della festa del narciso

Rocca Priora si prepara a festeggiare il suo fiore simbolo, il narciso, con la 86^ edizione della Festa del Narciso. Sabato 10 e domenica 11 maggio, il delizioso fiore spontaneo che fiorisce in primavera e ricopre il paesaggio di nuvole bianche sarà protagonista di un evento ricco di tradizione e cultura. Scopriamo insieme le meraviglie di questa celebre celebrazione.

