Risparmio europeo per le armi

La Ue è oramai un progetto palesemente in affanno, fra le promesse incompiute delle sue origini, oggi pressoché dimenticate (chi si ricorda dell'Europa progetto di pace?) e i tentativi di

Riarmo europeo, Cottarelli: “800 miliardi in armi sono troppi, rischiano di far aumentare per l’Italia il rapporto tra debito pubblico e Pil” - “Il piano di riarmo di von der Leyen da 800 euro miliardi per la difesa? Sono troppi soldi. L’1,5 del Pil di spazio per ogni paese vorrebbe dire per l’Italia che nei prossimi 7 anni non c’è alcuna riduzione del rapporto tra debito pubblico e Pil.

Il Parlamento Ue discute il riarmo europeo, la protesta del M5s con i cartelli in Aula: “Basta armi” - Mentre il Parlamento europeo discuteva del futuro della difesa europea, sul percorso di riarmo tracciato dalla presidente della Commissione von der Leyen, il Movimento 5 stelle ha protestato in Aula mostrando dei cartelli: "Basta armi", "No al ...

Un italiano su due non è d’accordo all’invio di armi all’Ucraina. E sul riarmo europeo solo uno su tre è favorevole – Il sondaggio - In questi tre anni di guerra in Ucraina l’Europa ha rafforzato il suo legame con Kiev ma come gli italiani percepiscono questo sostegno? E Sopratutto sono favorevoli o contrari all’invio di armi all’Ucraina? Secondo il sondaggio realizzato da ...

Armi, l'Ue investe 910 milioni: droni e sistemi di difesa aerea e missilistica per «difendere i nostri cittadini e supportare Kiev» - La Commissione europea investe 910 milioni di euro nell'ambito dell'edizione 2024 del Fondo europeo per la difesa (Fed) per rafforzare l'industria della difesa in Europa. Gli investimenti mirano a ... 🔗ilmessaggero.it

Fondi Ue dallo sviluppo alle armi: si accelera - Crisi Ucraina (Europa) Difesa europea e produzione militare: cosa c’è di più urgente? Nulla quando lo si considera nella prospettiva dell’Ue di von der Leyen e dei gruppi politici che più direttamente ... 🔗ilmanifesto.it

Industria. La cupa conversione dell'Europa: le fabbriche dall’auto passano alle armi - Anche tutti i Paesi europei hanno aumentato le spese in armi nel 2024, a eccezione di Malta. Oltre alla Germani, diventata il primo Paese in Europa centrale e occidentale e il quarto al mondo per ... 🔗avvenire.it