Risate e talento con Scrivi che ti passa! al Consorzio Creativo

Appuntamento da non perdere sabato 17 maggio alle ore 20.30 al ConsorzioCreativo di Marcianise, in via Romaniello 9, dove andrà in scena la brillante commedia “Scrivi, che ti passa!”, scritta e diretta da Domenico Pinelli e Ciro Pauciullo.Lo spettacolo, inserito nel cartellone della rassegna. 🔗Casertanews.it © Casertanews.it - Risate e talento con “Scrivi, che ti passa!” al Consorzio Creativo

Tempo di lettura: 2 minutiAi nastri di partenza l’ottavo spettacolo della XVII stagione del Teatro Arbostella Gino Esposito. In arrivo un’altra compagnia storica della struttura di Viale Verdi ovvero la Zerottantuno Arte e Cultura di Napoli diretta da Felice Pace che si cimenterà per i prossimi tre week-end in un classico della commedia partenopea ovvero il divertente “Don Pasca’ passa ‘a vacca” scritto da Antonio Petito. 🔗anteprima24.it

