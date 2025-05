ridracoli ecco come si puliscono le acque dalle microplastiche

Forlì, 10 maggio 2025 – Nel lago di Ridracoli la concentrazione di microplastiche è molto più bassa rispetto ad altri bacini lacustri italiani, grazie al ruolo di filtro giocato dalle selve del Parco nazionale delle Foreste casentinesi monte Falterona e Campigna.Lo dimostra uno studio di Enea e Arpae Emilia-Romagna grazie al supporto di Romagna acque , che evidenzia che nei campioni prelevati in superficie e nella colonna d’acqua del lago dell’Appennino romagnolo la concentrazione di microplastiche (Mp) è pari a 0,02-0,04 MPm3, a fronte di un valore medio pari a 13 MPm3, rilevato, ad esempio, nel lago di Bracciano e nel Trasimeno.Le microplastiche sono un problema ambientale significativo, perché si frammentano dagli oggetti di plastica, entrando in contatto con gli organismi viventi e causando potenziali danni alla salute. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Scarichi liberi, interventi sul territorio per portare acque a depurazione: investimenti per 8,3 milioni di euro - Sono numerosi i progetti dislocati sul territorio per portare a depurazione le acque reflue ancora non collegate agli impianti di depurazione che interessano le zone dell’Aretino, del Casentino e della Valtiberina.