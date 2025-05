RICCI | STRISCIA LEADER MEDIASET TRANNE IL SABATO DI MARIA A SETTEMBRE SICURAMENTE…

Antonio RICCI, ideatore e anima fin dalla prima puntata di STRISCIA la Notizia nel lontano 1988, parla del tg satirico di Canale 5 che tornerà nella prossima stagione.Estratto dell’articolo di Gabriele Perna per DiPiù – «Quando attacco un concorrente, i telespettatori corrono a guardarlo» dice RICCI «Per questo dico a Stefano De Martino di non prendersela», così RICCI al noto settimanale.Dottor RICCI, sta facendo la “guerra” ad “Affari Tuoi” perché STRISCIA la notizia è in calo di ascolti?«Assolutamente no. Se lei va a vedere i dati degli ascolti TV vedrà che STRISCIA la notizia è il programma più visto di MEDIASET, TRANNE il SABATO quando in prima serata c’è MARIA De Filippi. I servizi che facciamo sulle vincite di Affari Tuoi nascono dopo avere ricevuto le segnalazioni dei telespettatori: non possiamo proprio tirarci indietro, qui c’è in ballo la verità e noi la vogliamo tirare fuori». 🔗Leggi su Bubinoblog

