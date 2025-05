Riapre l' ospedale oftalmico di Roma Era chiuso e inagibile dal 2005

Da Roma arriva una storia tragica, quella di un ragazzino di 13 anni colpito alla testa da un colpo da arma da fuoco, era in casa solo con il padre.Roma, 13enne in condizioni disperate all’Ospedale: ferito da sparo in testa, era in casa col padre (ANSA) Notizie.comL’adolescente è stato accompagnato al Pronto Soccorso dell’Ospedale San Camillo ed è in condizioni disperate. Sulla situazione stanno indagando la Squadra Mobile e il Commissariato San Paolo. 🔗notizie.com