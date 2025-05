Restrizioni al traffico a Roma per Lazio-Juventus e match Sinner-Navone

La zona circostante lo Stadio Olimpico di Roma subirà limitazioni alla circoLazione in occasione di importanti eventi sportivi in programma questo pomeriggio. L’area, che si preannuncia particolarmente affollata, vedrà mobilitarsi numerosi spettatori per seguire le competizioni che coinvolgono squadre e atleti di prestigio. Impegni sportivi e misure precauzionali Alle ore 18 si disputerà la partita . L'articolo Restrizioni al traffico a Roma per Lazio-Juventus e matchSinner-Navone è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Restrizioni al traffico a Roma per Lazio-Juventus e match Sinner-Navone

Potrebbe interessarti su Zazoom: Berrettini trionfa all'esordio agli Internazionali d'Italia: batte Fearnley e torna a emozionare Roma - Matteo Berrettini vince al debutto agli Internazionali d’Italia 2025, superando con grinta e cuore il britannico Jacob Fearnley, numero 57 del mondo. Sul Centrale del Foro Italico, in un’atmosfera carica di entusiasmo, il romano si impone in due set con il punteggio di 6-4, 7-6 (0) nel secondo turno del Masters 1000 di Roma.

Se ne parla anche su altri siti

Traffico Roma del 04-04-2025 ore 14:30 - Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità Un saluto dalla redazione di Roma servizi per la mobilità nuovo fine settimana di potature sulla circonvallazione Gianicolense e contestualmente lavori su un fabbricato a piazza Flavio Biondo per questa ragione nella giornata di domani e fino alle 7:30 di domenica mattina le linee tranviarie 3:08 saranno sostituite integralmente da bus sempre domani tra le 7 e le 18 devi 11 linee i dettagli su romamobilita. 🔗Leggi su romadailynews.it

Traffico Roma del 01-04-2025 ore 19:30 - Luceverde Roma Buonasera Ben ritrovati in studio Sonia cerquetani ancora difficoltà di transito sulla via Nomentana per incidente altezza via Sannazaro file per incidente anche su via Appia Pignatelli nei pressi di via di San Tarcisio per traffico sulla Tangenziale Est da viale di Tor di Quinto alla Salaria nelle due direzioni cose poi sulla Cristoforo Colombo da raccordo anulare a via di Acilia verso Ostia file che ritroviamo sulla Pontina tra la Cristoforo Colombo e il raccordo anulare in uscita da Roma chiuso per un guasto al condutture idriche il tratto di viale Tirreno tra Piazza Capri ... 🔗Leggi su romadailynews.it

Traffico Roma del 06-04-2025 ore 19:30 - Luceverde Roma Un saluto dalla redazione traffico in coda sulla Cassia bis per un incidente all'altezza di Formello in direzione Roma intenso il traffico sulla carreggiata esterna raccordo concludi trapuntine da Appia brevi code per traffico anche sul tratto Urbano della Roma L'Aquila tra Portonaccio e il video per la tangenziale est code sulla stessa tangenziale Tra via Nomentana via Salaria verso lo stadio Olimpico trafficata la via Salaria con code tra via di Villa Spada è l'uscita per la tangenziale a Centocelle per lavori sui binari tranviari attive fino al 11 maggio modifiche alla ... 🔗Leggi su romadailynews.it

Potrebbe piacerti anche questo video:

Video Smart working a Roma per ridurre il traffico. Ma chi pensa ai commercianti? Video Smart working a Roma per ridurre il traffico. Ma chi pensa ai commercianti?

Su questo argomento da altre fonti

Le strade chiuse a Roma sabato 10 e domenica 11 maggio; Sito Istituzionale | Mobilità e trasporti, weekend 10 e 11 maggio; Lazio-Juventus: divieti di sosta e strade chiuse vicino lo stadio; Restrizioni al traffico a Roma per Lazio-Juventus e match Sinner-Navone. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Roma, Lazio-Juventus e Sinner agli internazionali: zona Olimpico off limits - Scattato il piano viabilità con l'istituzione di divieti di sosta ad ampio raggio nell'area Sarà off limits la zona intorno all'Olimpico a Roma dove nel pomeriggio di oggi, sabato 10 maggio, sono in p ... 🔗msn.com

Lazio-Juventus e Sinner, a Roma zona Olimpico e Foro Italico off limits: il piano viabilità - Off limits la zona del Foro Italico di Roma, dove nel pomeriggio sono in programma due eventi sportivi che richiameranno in quel quadrante tantissime persone. Alle 18 allo stadio Olimpico ... 🔗msn.com

Proibizioni è restrizioni per viaghji in via per i fan di Roma è Lazio - Dopu à i viulenti scontri accaduti durante u derby trà Roma è Lazio, u Ministeru di l'Interior hà ... un prublema sempre più attuale in a scena di u football talianu. Restrizioni à i partiti di sera ... 🔗notizie.it