Renato Veiga guarda già avanti | il messaggio del difensore portoghese dopo Lazio Juve gasa i tifosi bianconeri – FOTO

RenatoVeigaguarda già avanti: il messaggio social infiamma i tifosi. Così il difensoredopo il pareggio dell’Olimpico – FOTOdopo Lazio–Juve ed il secondo pareggio consecutivo dei bianconeri, anche RenatoVeiga ha scritto ai tifosi sui propri canali social. Il difensoreportogheseguarda già avantidopo lo spareggio Champions dell’Olimpico: la Juventus chiuderà la Serie A contro Udinese e Venezia. Visualizza questo post su InstagramUn post condiviso da RenatoVeiga (@RenatoVeiga95)RenatoVeiga – «Gara dove abbiamo lottato fino alla fine, però non siamo riusciti ad ottenere il risultato. Guardiamo avanti. Fino Alla Fine». .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Renato Veiga guarda già avanti: il messaggio del difensore portoghese dopo Lazio Juve gasa i tifosi bianconeri – FOTO

Potrebbe interessarti su Zazoom: Renato Zero si copre il volto davanti a un fan: il video scatena polemica sui social - Un video diventato virale ha riacceso il dibattito tra i fan di Renato Zero. Il filmato mostra il cantautore romano mentre passeggia per via del Babuino, a Roma, in compagnia di due donne.

Cosa riportano altre fonti

Renato Veiga torna titolare in Fiorentina Juve? Si va verso questa decisione di Thiago Motta sul portoghese. Novità - di Redazione JuventusNews24Renato Veiga torna titolare in Fiorentina Juve? Si va verso questa decisione di Thiago Motta sul portoghese. NovitàUna grande novità per Fiorentina Juve di questa sera potrebbe essere il ritorno da titolare di Renato Veiga. Il difensore portoghese è rientrato dall’infortunio contro l’Atalanta senza scendere in campo, e questa sera al Franchi potrebbe essere la sua occasione. 🔗Leggi su juventusnews24.com

Renato Veiga Juve, la Gazzetta senza filtri: «Balla contro Kean, sembra uno della Primavera». La pagella del portoghese - di Redazione JuventusNews24Renato Veiga Juve, la Gazzetta dello Sport senza filtri sul difensore: «Balla contro Kean, sembra uno della Primavera». La pagella del portogheseNella serata di ieri la Juventus ha rimediato un’altra pesante sconfitta sul campo della Fiorentina che fa seguito al ko interno di una settimana fa contro l’Atalanta. La Gazzetta dello Sport ha dato i voti ai protagonisti di questo match: di seguito la pagella di Renato Veiga. 🔗Leggi su juventusnews24.com

Renato Veiga Juve, scelta già fatta: la decisione sul futuro del difensore portoghese. Cosa filtra sul prestito dal Chelsea - di Redazione JuventusNews24Renato Veiga Juve, la decisione sul futuro del difensore: ecco cosa filtra sul prestito dal Chelsea. Le ultime novitàRenato Veiga e la Juve sono già ai saluti. Secondo quanto riportato da TbrFootball.com, infatti, il club bianconero non tratterà con il Chelsea la possibile permanenza del difensore portoghese. Renato Veiga avrebbe già nuovi estimatori in Premier League, con Tottenham e Brighton pronti all’assalto in estate, ma potrebbe anche rimanere in pianta stabile nella rosa dei Blues. 🔗Leggi su juventusnews24.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

TUDOR a Dazn: Bella gara, dispiace per il gol che ci toglie tre punti. Veiga mi ha dato un bel colpo; Juventus, avanti su Renato Veiga del Chelsea: formule e cifre dell’operazione; Anche Koopmeiners e Renato Veiga in campo con le Nazionali: come sono andati; Kolo, Veiga e quel mercato estivo fatto... in inverno. Il piano per tenerli entrambi. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Renato Veiga, la "testa da 30enne" ha convinto la Juventus: le mosse per acquistarlo a titolo definitivo - Renato Veiga alla Juventus ha convinto tutti ... già il 2 febbraio era titolare nella sfida tra Juventus ed Empoli. Se si guarda al fatto che sia Thiago Motta sia Igor Tudor lo hanno sempre ... 🔗msn.com

Calciomercato Juventus, quale futuro per Renato Veiga? La nuova mossa di Giuntoli - Calciomercato Juventus, quale futuro per Renato Veiga? La nuova mossa di Cristiano Giuntoli. Le ultimissime notizie sui bianconeri Calciomercato Juventus, quale futuro per Renato Veiga? La nuova mossa ... 🔗jmania.it

Renato Veiga è un muro e si è già preso la Juve: altro messaggio da vero bianconero! La FOTO gasa i tifosi - Renato Veiga è un muro e si è già preso la Juve: la FOTO e il messaggio del difensore bianconero sui social Il difensore della Juve Renato Veiga ha sfornato una prestazione solida contro il Lecce, ... 🔗juventusnews24.com