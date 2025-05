Remigration Summit l’ultradestra europea in arrivo a Somma Lombardo Svelato il luogo prescelto | un albergo che però smentisce

SommaLombardo (Varese) – Giravano da giorni i rumors sulla sede del RemigrationSummit, vertice dell’estrema destra europea in calendario il 17 maggio. Subito si sono levate voci di protesta contro il raduno. Ieri la conferma: il Summit si terrà a SommaLombardo al Dolce Milan Hotel Malpensa – che dal canto proprio smentisce – dove è prenotata la sala conferenze. Ieri la Prefettura di Varese ha spiegato: “In vista del RemigrationSummit 2025 promosso dall’associazione “Azione, Cultura, Tradizione“ si è riunito il Comitato provinciale per l’Ordine e la sicurezza con rappresentanti delle Amministrazioni di Busto Arsizio e SommaLombardo. Alla luce della rilevanza mediatica assunta dalla tematica è stato disposto un articolato piano di vigilanza e prevenzione, che verrà attuato con adeguato anticipo rispetto all’evento e con il concorso delle forze dell’ordine. 🔗Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Remigration Summit, l’ultradestra europea in arrivo a Somma Lombardo. Svelato il luogo prescelto: un albergo che però smentisce

