Regno Unito e Irlanda al lavoro per EURO 2028

Nel 2028, gli occhi degli appassionati di calcio di tutto il mondo saranno puntati sull’Europa, pronta ad accogliere una nuova edizione dei Campionati Europei di calcio. Organizzato ogni quattro anni, l’evento rappresenta una delle competizioni sportive più seguite e amate, capace di unire nazioni e generazioni nel nome dello sport.Formula innovativa e palcoscenico condivisoPer EURO 2028, l’UEFA ha scelto una candidatura congiunta composta da cinque nazioni: Inghilterra, Irlanda del Nord, Repubblica d’Irlanda, Scozia e Galles. Questa proposta è stata dichiarata vincitrice dal Comitato Esecutivo UEFA il 10 ottobre 2023, dopo il ritiro delle altre candidature, tra cui quella della Turchia, che ha preferito concentrarsi sull’organizzazione congiunta di UEFA EURO 2032 con l’Italia.Le città ospitanti saranno:Londra e Manchester per il RegnoUnito;Dublino per la Repubblica d’Irlanda;Cardiff per il Galles;Glasgow per la Scozia;Belfast per l’Irlanda del Nord, anche se lo stadio Casement Park necessita di importanti lavori di ristrutturazione. 🔗Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Regno Unito e Irlanda al lavoro per EURO 2028

Su questo argomento da altre fonti

Brexit, Ue e Regno Unito verso un’intesa sulla mobilità dei giovani: ecco come potrebbero cambiare i visti di lavoro per gli under 30 - Viaggiare tra Unione europea e Regno Unito potrebbe diventare molto più semplice per i giovani britannici ed europei. Lo scrive il Guardian, secondo cui Bruxelles sarebbe pronta a fare importanti concessioni nei negoziati con Londra.

Brexit, Ue e Regno Unito verso un’intesa sulla mobilità dei giovani: ecco come potrebbero cambiare i visti di lavoro per gli under 30 - Viaggiare tra Unione europea e Regno Unito potrebbe diventare molto più semplice per i giovani britannici ed europei. Lo scrive il Guardian, secondo cui Bruxelles sarebbe pronta a fare importanti concessioni nei negoziati con Londra.

Accordo Regno Unito-Usa: Starmer annuncia migliaia di posti di lavoro salvati - L'accordo tra Regno Unito e Usa "salverà migliaia di posti di lavoro" britannici. Lo ha detto il premier Keir Starmer parlando in uno stabilimento nelle West Midlands in Inghilterra dopo la telefonata col presidente americano Donald Trump nel corso ...

Regno Unito e Irlanda: terziario in crescita

Video Regno Unito e Irlanda: terziario in crescita Video Regno Unito e Irlanda: terziario in crescita

Approfondimenti da altre fonti

Viaggi di lavoro nel Regno Unito: come funziona l’ETA per i cittadini italiani; Accompagnatore volontario di gruppi di studenti nel Regno Unito, Irlanda e Malta; Bando Miur 2025/26: Lavoro come Assistenti di lingua italiana all’estero per 8 mesi; Flutter: Kevin Harrington nuovo amministratore delegato della divisione Regno Unito e Irlanda. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Regno Unito e Irlanda al lavoro per EURO 2028 - Nel 2028, gli occhi degli appassionati di calcio di tutto il mondo saranno puntati sull'Europa, pronta ad accogliere una nuova edizione dei Campionati Europei ... 🔗laprimapagina.it

Il Regno Unito corre ai ripari sul lavoro: visti ai giovani Ue - Erano praticamente scomparsi con la Brexit, ma ora potrebbero tornare. Si tratta dei cittadini Ue tra i 18 e i 30 anni che si trasferiscono temporaneamente nel Regno Unito per fare i camerieri o gli.. 🔗ilgazzettino.it

Dazi, intesa raggiunta tra Usa e Regno Unito. Starmer: “Salvi migliaia di posti di lavoro” - Prima ‘pax’ commerciale dopo i dazi voluti da Donald Trump. Intesa raggiunta con la Gran Bretagna del premier Keir Starmer che parla di “un accordo ... 🔗ecovicentino.it