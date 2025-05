ReferendumConte M5s | votare in massa

22.20 Giuseppe Conte e il Movimento 5 Stelle lanciano la campagna a favore del voto ai referendum dell'8 e 9 giugno con gli hashtag #nonfatecomelarussa e #iovoto, in risposta alle parole del Presidente del Senato Ignazio La Russa. "Il Movimento 5 Stelle dirà 4 volte sì in modo convinto. Non fate come La Russa. Andiamo a votare in massa!". Così Conte sui social."Il presidente del Senato La Russa e tutto il Governo hanno scelto di fare campagna per il non voto al referendum.Vogliono che la gente rimanga a casa,che non eserciti" il voto. 🔗Leggi su Servizitelevideo.rai.it