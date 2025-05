Referendum Giordano | Sono la maggiore espressione della volontà popolare

"In un momento in cui il Parlamento è stato sostanzialmente defraudato di molte sue prerogative, la volontà popolare si deve esprimere comunque e in qualsiasi direzione. Non andare a votare è una grave colpa per tutti i cittadini che poi si lamentano di non contare abbastanza". È con questa affermazione forte che Bruno

Il quorum permette alla minoranza di abrogare leggi approvate da Parlamenti eletti dalla maggioranza. L’unica è non votare. Incontro fra il governo e i sindacati. Giorgia Meloni: «È una priorità. Puntiamo a rendere strutturale la copertura dell’Inail per allievi e personale di tutte le scuole». Lo speciale contiene due articoli.Continua a leggere 🔗laverita.info

Referendum, Giordano: "Sono la maggiore espressione della volontà popolare" - Il magistrato della Cassazione: "Non c’è migliore occasione che parlare attraverso la scheda referendaria" ... 🔗msn.com

“Referendum importante ma non so se andrò a votare”. I quesiti e la sfida del quorum: cosa dicono i sondaggi - I dati di Ipsos per il Corriere della Sera. Pagnoncelli: "La campagna deve entrare nel vivo, gli orientamenti possono cambiare" ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Referendum, Giordano “Non andare a votare una grave colpa dei cittadini” - ROMA (ITALPRESS) – “In un momento in cui il Parlamento è stato sostanzialmente defraudato di molte sue prerogative, la volontà popolare ... 🔗iltempo.it