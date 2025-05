Referendum flash mob del Comitato del Sì L’8 e il 9 giugno non rimarremo sul divano

Firenze, 10 maggio 2025 – Un divano sul sagrato di Sant'Ambrogio a Firenze, cartelli con scritto ce manifestanti seduti con le maschere della premier Giorgia Meloni e del vice Antonio Tajani che hanno invitato a non andare alle urne, così come il presidente del Senato, Ignazio La Russa.Questo il flash mob con volantinaggio questa mattina a Firenze del Comitato per il sì ai cinque quesiti referendari, con una cinquantina di partecipanti. “Il fatto che la seconda carica dello Stato dica di fare campagna dicendo di misconoscere il voto come diritto dovere è una sgrammaticatura democratica inaccettabile, che purtroppo, dice molto della cultura democratica della coalizione che ci governa”, dice il segretario fiorentino della Cgil, Bernardo Marasco commentando le affermazioni di La Russa ieri all'iniziativa 'Spazio Cultura’ organizzata da Fratelli d'Italia proprio a Firenze. 🔗Lanazione.it © Lanazione.it - Referendum, flash mob del Comitato del Sì. “L’8 e il 9 giugno non rimarremo sul divano”

Oggi a Sondrio ci sarà l’ultima raccolta firme (3.500 finora) contro i disservizi del sistema ferroviario e poi la petizione sarà portata in Regione. Il comitato Treni in Orario, infatti, è pronto a consegnare a Palazzo Lombardia le firme raccolte per chiedere alla Regione di prendersi le sue responsabilità riguardo ai continui disservizi che, pendolari e fruitori in generale del servizio ferroviario, devono affrontare con cadenza assai preoccupante. 🔗ilgiorno.it

Il 12 di aprile, in occasione delle giornate nazionali “Futura 2025: il voto è la nostra rivolta” in cui avverrà il lancio della campagna referendaria per i referendum su lavoro e cittadinanza dell’8 e del 9 giugno, il comitato referendario Forlì Cesena “La primavera della Democrazia”, costituto... 🔗cesenatoday.it

Il 12 di aprile, in occasione delle giornate nazionali “Futura 2025: il voto è la nostra rivolta” in cui avverrà il lancio della campagna referendaria per i referendum su lavoro e cittadinanza dell’8 e del 9 giugno, il comitato referendario Forlì Cesena “La primavera della Democrazia”, costituto... 🔗forlitoday.it

Cesa (CE) - Flash Mob sul nucleare

Video Cesa (CE) - Flash Mob sul nucleare Video Cesa (CE) - Flash Mob sul nucleare

