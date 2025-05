Rapina e aggressione al parco | quattro arresti a Roma nei guai anche giovane brindisina

BRINDISI - L'appuntamento esca al parco con due giovani ragazze, poi la Rapina con un coltello puntatogli alla gola da due uomini, che lo hanno poi picchiato rompendogli il naso a pugni. Vittima un Romano di 36 anni, approcciato due giorni prima e poi finito nella trappola. Lo schema è andato in. 🔗Brindisireport.it © Brindisireport.it - Rapina e aggressione al parco: quattro arresti a Roma, nei guai anche giovane brindisina

