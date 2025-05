Ranieri Il progetto Roma non dipende dalla Champions

Roma (ITALPRESS) – “Il progetto è uguale, Champions o non Champions. Vogliamo migliorare. E’ stato un anno particolarissimo, iniziato male, poi andato di male in peggio, ma c’è stata una grande reazione da parte dei giocatori e un grande aiuto dei tifosi che hanno sempre riempito lo stadio. Ci stiamo giocando qualcosa di importante, sarà difficile ma dobbiamo uscire dal campo a testa alta con la consapevolezza di aver dato il massimo”. In vista della sfida di lunedì a Bergamo contro l’Atalanta, crocevia fondamentale per la Roma che rincorre la Champions, Claudio Ranieri mette le cose in chiaro: quarto posto o meno, il progetto va avanti. “Posso dire che dal giorno in cui mi sono insediato, il lavoro è iniziato per portare la squadra nei quartieri alti della classifica italiana”, assicura il tecnico giallorosso, che ha avuto modo di confrontarsi direttamente con la proprietà. 🔗Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Ranieri “Il progetto Roma non dipende dalla Champions”

Poco più di 48 ore separano la Roma dal ritorno in campo, per la terz’ultima volta in questa stagione. Lunedì sera alle 20:45, sul prato del Gewiss Stadium, i giallorossi chiuderanno la 36ª giornata di Serie A contro l’Atalanta, già conoscendo i risultati delle rivali per la Champions League. In palio tre punti dal peso specifico enorme nella corsa al 4°, mentre la Dea, con una vittoria, ipotecherebbe l’ennesima partecipazione all’Europa più prestigiosa. 🔗sololaroma.it

