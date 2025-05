Ranieri | Friedkin vuole rendere la Roma una squadra stabilmente da Champions

Roma 10 maggio 2025 - Ci sono partite che possono valere una stagione e per la Roma la trasferta di Bergamo è senza dubbio una di quelle. Tre punti dal peso specifico elevatissimo quelli messi in palio al Gewiss Stadium tra i capitolini e l'Atalanta, che possono spalancare ai Romanisti le porte del Paradiso, sotto forma di Champions League. Due giorni mancano per arrivare a questa sfida, e come ogni antivigilia che si rispetti, Claudio Ranieri ha presentato oggi in conferenza stampa il match valevole per la trentaseiesima giornata di Serie A. Ecco le sue parole.Nella giornata di oggi, prima della conferenza stampa, c'è stato un incontro con la dirigenza, presente a Trigoria, un incontro dove si è senza dubbio parlato del prossimo allenatore. "Con Friedkin - racconta il tecnico - è stato un buonissimo incontro, ha fatto i complimenti a tutti. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ranieri: "Friedkin vuole rendere la Roma una squadra stabilmente da Champions"

Potrebbe interessarti su Zazoom: Camilla: Re Carlo sta meglio e vuole fare sempre di più, ma questo è il problema - Re Carlo continua a intensificare il proprio impegno pubblico, spinto dalla passione per il lavoro e da una crescente ripresa fisica. La regina Camilla ha dichiarato ai media britannici che il sovrano, in cura contro il cancro da oltre un anno, “ama il suo lavoro” e questo lo motiva a proseguire, ma ora desidera fare sempre di più.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Romamania, Ranieri ridimensiona il futuro in giallorosso: la posizione dei Friedkin - Si interrompe con un pareggio la striscia di 7 vittorie consecutive della Roma di Claudio Ranieri. All`Olimpico la rediviva Juve del supplente... 🔗Leggi su calciomercato.com

Piovono conferme, i Friedkin e Ranieri hanno deciso: illustre addio a Roma - La stagione della Roma è stata piuttosto deludente ma negli ultimi tempi sono cambiate davvero tante cose. La stagione della Roma quest’anno è stata letteralmente a due facce, un’annata piuttosto deludente e i tifosi si aspettavano ben altro. Questo almeno per la prima fase dove il club ha dovuto fare i conti con le difficoltà di Daniele De Rossi e Ivan Juric che so costati addirittura due mesi in pochi mesi. 🔗Leggi su tvplay.it

Roma, Dybala sul dopo Ranieri: “I Friedkin sceglieranno il migliore” - Il presente sorride ma la Roma deve anche delineare il suo futuro. I giallorossi stanno compiendo passi in avanti notevoli e vogliono arrivare alla prossima stagione nel migliore dei modi, con un progetto ambizioso. La proprietà sarebbe al lavoro per quanto concerne il nuovo allenatore, con Claudio Ranieri che si ritirerà ed entrerà a far parte della dirigenza. Il coach di Testaccio lascerà un vuoto difficile da colmare ed il direttore tecnico Florent Ghisolfi è consapevole di dover scovare il giusto profilo, per portare i capitolini alto. 🔗Leggi su sololaroma.it

Potrebbe piacerti anche questo video:

Video De Rossi: non si rifiuta la Roma, me la giocherò fino alla morte Video De Rossi: non si rifiuta la Roma, me la giocherò fino alla morte

Ne parlano su altre fonti

Ranieri: Friedkin vuole rendere la Roma una squadra stabilmente da Champions; Atalanta-Roma, Ranieri: “Friedkin vuole far bene. Champions o no, il progetto è sempre lo stesso”; Ranieri: Friedkin vuole la Roma stabilmente in Champions, in futuro sarò garante della società; Ranieri: «Spero che la scelta dei Friedkin sia all'altezza. Avrò voce in capitolo in futuro». 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Ranieri: "Friedkin vuole rendere la Roma una squadra stabilmente da Champions" - Tra i tanti nomi di potenziali allenatori, quello di Gasperini è uno dei più chiacchierati, ma richiesto di un commento, l'allenatore giallorosso la prende sul ridere. "Potete dire quello che volete ... 🔗sport.quotidiano.net

Ranieri: "Friedkin vuole la Roma stabilmente in Champions, in futuro sarò garante della società" - "Quello con Dan Friedkin è stato un buonissimo incontro, ha fatto i complimenti a tutti, alla squadra per l'aspetto calcistico. Vuole fare bene, sa benissimo che in questi anni si è sbagliato qualcosa ... 🔗msn.com

Atalanta-Roma, Ranieri: “Friedkin ci ha detto questo”. E su Pellegrini: “Mia sconfitta personale” - Sulla somiglia con il Papa: “Molti amici mi hanno mandato di tutto” ha detto sorridendo Ranieri. Sull’Atalanta: “Si dimentica cosa il presidente Percassi diceva nei primi 4 anni. Ogni volta diceva che ... 🔗asromalive.it