Rai Isoradio | focus su dazi ed export agroalimentare italiano 2025

Nella serata di martedì si è tenuta un'interessantissima puntata del programma Ben. Detto su Rai Isoradio, col collegamento (tra i vari ospiti) del Presidente Coldiretti Ettore Prandini. Nello specifico, mentre si svolgeva Tuttofood 2025 a Rho Fiera Milano, si è parlato di dazi ed exportagroalimentareitaliano, argomenti molto in voga in queste settimane. In collegamento anche Giacomo Ponti (Presidente di Italia del Gusto) e l'ideatore del presente blog. Nell'occasione, a seguito della bella puntata del programma (condotto da Benedetto Marcucci, autori Valentina Lo Russo e Lucia Pioppi), abbiamo il piacere di fare un piccolo (nostro) punto della situazione su quanto concerne il panorama exportagroalimentareitaliano2025.In linea generale, nonostante il capitolo pandemia e le difficoltà logistiche, energetiche e di stabilità politica negli ultimi tempi (e oggi più che mai con il discorso dazi), le esportazioni (che come sappiamo rappresentano in generale un terzo del nostro PIL) continuano a essere il punto di forza del settore Food&Wine.