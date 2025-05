Quella mano sulla coscia durante i turni di servizio | partito al tribunale di Latina il processo per molestie sessuali | vittima un carabiniere donna

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una ragazza carabiniere ha testimoniato ieri in un’aula del tribunale di Latina, descrivendo gli atti persecutori e le molestiesessuali subite da un collega. Per motivi di privacy e protezione, la donna ha richiesto di essere coperta da un paravento durante il suo racconto e, su richiesta del presidente del collegio, la sua testimonianza è stata resa a porte chiuse.La Testimonianza della vittimaLa giovane donna ha raccontato di un comportamento indesiderato da parte del collega, iniziato con avances durante i servizi in auto, fino a un episodio in cui l’uomo le avrebbe messo le mani sullacoscia. Non si è trattato di un episodio isolato, ma di una situazione prolungata nel tempo, nonostante le ripetute richieste della vittima di fermarsi. Oltre alle molestie fisiche, il collega avrebbe inviato messaggi a sfondo sessuale e, in un’occasione, avrebbe proposto rapporti sessualidurante un altro servizio. 🔗Dayitalianews.com

