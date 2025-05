Quarta edizione del Career Day all’Isii Marconi | l’incontro tra scuola e lavoro

Numeri sempre più rilevanti per la Quartaedizione del Career Day organizzato all’Isii “Marconi” in collaborazione con Isi Group (l’associazione che riunisce molti manager ex diplomati della scuola), al quale hanno partecipato, per incontrare gli allievi di quarte e quinte, ben 108 aziende del. 🔗Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Quarta edizione del Career Day all’Isii Marconi: l’incontro tra scuola e lavoro

Quarta edizione del Career Day all'Isii Marconi: l'incontro tra scuola e lavoro - Numeri sempre più rilevanti per la quarta edizione del Career Day organizzato all'Isii "Marconi" in collaborazione con Isi Group (l'associazione che riunisce molti manager ex diplomati della scuola), al quale hanno partecipato, per incontrare gli allievi di quarte e quinte, ben 108 aziende del...

Più di 600 partecipanti al via per la quarta edizione dell’Aviano Atletica Day - È cominciata la nuova stagione estiva in Friuli-Venezia Giulia con la quarta edizione dell’Aviano Atletica Day. La manifestazione si è tenuta il 5 aprile allo stadio “Mario Agosti” di Pordenone alla presenza di atleti di ogni età. Una competizione che rappresenta un momento di festa per lo sport... 🔗Leggi su pordenonetoday.it

Natural bike Casentino: il 5 e 6 aprile la quarta edizione - Arezzo 2 aprile 2025 – Natural bike Casentino: il 5 e 6 aprile la quarta edizione Una manifestazione che unisce tutto il Casentino Natural Bike Casentino torna nelle strade, nei boschi e nelle ciclopiste del Casentino nei giorni 5 e 6 aprile 2025 con le discipline cicloturistica, MTB, E-bike e Gravel. L’evento è patrocinato da tutti i comuni del Casentino, perché i percorsi saranno all’interno dei luoghi più iconici di tutta la vallata; come ogni anno ci sarà la partecipazione di tantissime associazioni i cui volontari si distribuiranno sul territorio per fornire assistenza in ... 🔗Leggi su lanazione.it

Quarta edizione del Career Day all'Isii Marconi: l'incontro tra scuola e lavoro; Career Day all'Isii Marconi: flessibilità, skill e tanta passione; Isii Career Day, 500 studenti alla ricerca del proprio futuro con oltre 100 aziende fotogallery; All'Aurum il Career Day della scuola delle scienze economiche, aziendali, giuridiche e sociologiche (Seags) della "d'Annunzio".

Isii Career Day, 500 studenti alla ricerca del proprio futuro con oltre 100 aziende fotogallery - Cinquecento studenti, così come 110 aziende, alla ricerca del proprio futuro. E' la scommessa dell'Isii Career Day, giunto alla quarta edizione. Un evento ... 🔗piacenzasera.it

Torna il Career Day: i colloqui delle svolte - Quattro giorni per cercare la propria strada lavorativa: da domani al 15 maggio torna l’edizione primaverile del “ Career Day “, organizzato da Uniurb, l’evento dedicato all’ orientamento professional ... 🔗msn.com

Career day a Uniurb, edizione primaverile dal 12 al 15 maggio - La terza edizione primaverile dei "career day" dell'Università di Urbino (Uniurb), l'evento dedicato all'orientamento professionale e all'incontro tra imprese, studenti e studentesse, si terrà dal 12 ... 🔗ansa.it

