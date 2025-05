Quanto è aumentato il prezzo della pizza e dove costa di più

Rispetto a sei anni fa, il prezzo medio dellapizza sarebbe aumentato del 18,3% a livello nazionale. E oggi sono solo quattro le provincie italiane dove si può ancora ordinare una pizza e una bevanda e spendere meno di dieci euro, in media. Lo ha rivelato uno studio che ha preso in esame i dati Istat. 🔗Fanpage.it

Pizza: Siena seconda città più cara d’Italia: “Margherita” e bibita 17,24 euro. Livorno la più economica - Nella città labronica si spende 8,75, meno che a Napoli. Il rincaro medio di un pasto in pizzeria (pizza, bevanda, coperto) supera il 18% negli ultimi sei anni ... 🔗lanazione.it

Prezzi della pizza in Italia: Reggio Emilia al top con 17,58 euro a pasto - Il costo della pizza in Italia è aumentato del 18,3% in sei anni, con Reggio Emilia in testa per i prezzi più alti. 🔗msn.com

Ordinare pizza e bibita a Napoli? Costa quasi 10 euro, oltre il 30% in più rispetto a tre anni fa - O, quantomeno, è quella in cui il costo di una pizza e di una bibita è aumentato ... su quanto costa andare in pizzeria in 27 città italiane confrontando i prezzi del settembre del 2024 con ... 🔗msn.com