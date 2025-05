Quanto costerà Borderlands 4? Nemmeno Gearbox Software lo sa

In un panorama videoludico sempre più costoso, dove i titoli di punta toccano i 90 euro, anche Borderlands 4 potrebbe seguire questa scia. Eppure, ad oggi, Nemmeno Randy Pitchford – CEO di GearboxSoftware – è in grado di dire quale sarà il prezzo del gioco. Una situazione che apre interrogativi sulle dinamiche economiche dietro ai grandi lanci e sui compromessi che dovranno affrontare sia gli sviluppatori che i consumatori.Grazie a GamesRadar scopriamo che durante un panel al PAX East, Pitchford ha affrontato la questione con trasparenza: “Vi dico la verità. Non lo so.” Una risposta sincera che riflette un momento critico per l’industria: da un lato c’è la volontà di vendere il maggior numero possibile di copie, dall’altro la crescente insostenibilità dei costi di produzione. Secondo Pitchford, infatti, Borderlands 4 ha un budget di sviluppo più che doppio rispetto a Borderlands 3, e la produzione sta affrontando anche rincari su aspetti apparentemente secondari, come le confezioni fisiche. 🔗Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Quanto costerà Borderlands 4? Nemmeno Gearbox Software lo sa

Potrebbe interessarti su Zazoom: Borderlands 4 anticipa la data di uscita - ABBIAMO UN AGGIORNAMENTO SULL'USCITA DI BORDERLANDS È stato incredibile vedere la risposta con l'avvicinarsi dell'uscita. Il nostro team si è impegnato a fondo per rendere questo Borderlands il più grande di sempre, sia per i nuovi che per i veterani Cacciatori della Cripta.

Ne parlano su altre fonti

Borderlands 4, Gearbox anticipa la data di uscita ed annuncia data ed ora dello State of Play dedicato - L’attesa per Borderlands 4 si accorcia: Gearbox ha annunciato ufficialmente che il lancio del nuovo capitolo è stato anticipato al 12 settembre 2025. Una notizia che ha colto di sorpresa i fan della celebre saga looter shooter, segnalando che lo sviluppo del gioco sta procedendo più velocemente del previsto. Ma non è tutto: Gearbox e PlayStation hanno anche confermato un evento State of Play interamente dedicato al gioco, previsto per il 30 aprile alle ore 23:00 italiane. 🔗Leggi su game-experience.it

GTA 6 ha causato lo spostamento della data di uscita di Borderlands 4? Ha risposto Gearbox - Nel corso della giornata di ieri, è stato rivelato che Borderlands 4 uscirà prima del previsto: Gearbox ha annunciato che il lancio del gioco è stato anticipato di undici giorni, passando dal 23 al 12 settembre. Una mossa decisamente inusuale nel settore, dove i rinvii sono molto più frequenti delle anticipazioni. L’annuncio ha subito fatto scattare le speculazioni: molti hanno ipotizzato che questa decisione sia stata presa per evitare la concorrenza schiacciante di GTA 6, il colosso di Rockstar atteso per l’autunno e previsto come il più grande lancio dell’anno. 🔗Leggi su game-experience.it

Borderlands 4: nuovi Cacciatori, Kairos e gameplay cooperativo presentati da 2K e Gearbox - Durante il recente PlayStation State of Play, 2K e Gearbox Software hanno offerto un approfondimento mondiale su Borderlands 4, svelando in un’intervento di venti minuti numerosi dettagli sulla prossima avventura. Il trailer di gameplay presentato ha messo in luce alcune novità inedite, catturando l’attenzione degli appassionati. Personaggi rinnovati Tra le novità emergenti si evidenziano due […] L'articolo Borderlands 4: nuovi Cacciatori, Kairos e gameplay cooperativo presentati da 2K e Gearbox è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Leggi su sbircialanotizia.it

Potrebbe piacerti anche questo video:

Video BORDERLANDS 3 Bande Annonce de Lancement (2019) PS4 _ Xbox One _ PC Video BORDERLANDS 3 Bande Annonce de Lancement (2019) PS4 _ Xbox One _ PC

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Borderlands 4 non ha una minimappa? Giocateci e capirete, spiega Randy Pitchford; Borderlands 4: Gearbox ironizza sul prezzo di del gioco; Borderlands 4 costerà 90 euro come Mario Kart World e i giochi Xbox? Parla Randy Pitchford; Quanto costerà Borderlands 4? Neppure gli sviluppatori lo sanno. 🔗Approfondimenti da altre fonti