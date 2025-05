PSG Inter svelata la maglia che indosseranno i nerazzurri nella finale di Champions League – FOTO

PSG Inter, svelata la maglia che indosseranno i nerazzurrinellafinale di ChampionsLeague. I dettagli in vista della sfida di MonacoProcede l’avvicinamento dell’Inter verso la finale di ChampionsLeague contro il PSG, in programma a Monaco il 31 maggio. Come riportato d Pasquale Guarro, i nerazzurri scenderanno in campo con la seconda maglia, quella giallaL’Inter giocherà la finale di Monaco contro il PSG in maglia gialla. Il portiere, Yann Sommer, vestirà invece la divisa arancione.Il PSG giocherà in maglia home, mentre Donnarumma vestirà la maglia verde. pic.twitter.comDwwZQgMhTp— Pasquale Guarro (@GuarroPas) May 10, 2025LE ULTIME VERSO LA finale DI ChampionsLeague- L’Inter giocherà la finale di Monaco contro il PSG in maglia gialla. Il portiere, Yann Sommer, vestirà invece la divisa arancione. 🔗Internews24.com © Internews24.com - PSG Inter, svelata la maglia che indosseranno i nerazzurri nella finale di Champions League – FOTO

