Psg-Inter i nerazzurri in finale di Champions League con la maglia gialla | il motivo e i precedenti

Appuntamento con la sua quarta ChampionsLeague per l`Inter che, il prossimo 31 maggio, scenderà in campo contro il Psg, che invece è alla ricerca. 🔗Calciomercato.com

(Adnkronos) – L’Inter vola in finale di Champions League. Al termine di 120 minuti epici, i nerazzurri vincono 4-3 contro il Barcellona a San Siro e staccano il pass per l’ultimo atto del torneo a Monaco di Baviera. L’incredibile partita di San Siro finisce ai supplementari, dopo il 3-3 dei 90’ regolamentari. Decide il gol di Frattesi: in finale, per Inzaghi ci sarà una tra Arsenal e Psg (francesi vittoriosi 1-0 nella partita d’andata all’Emirates, mercoledì 7 maggio alle 21 il ritorno al Parco dei Principi). 🔗ildenaro.it

Inzaghi: \

